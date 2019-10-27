وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أفادت مجلة نيوزوزويك الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأمريكي بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.



وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.



ويدلي ترامب بتصريح مهم اليوم الأحد، حول العملية.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.



وكتب ترامب على تويتر جملة:" هناك شئ كبير للغاية حدث".

