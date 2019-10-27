شباب الأهلي يواجه المصري في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 1999 فريق المصري اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الجمهورية.



النادي الأهلي يسعى لتحقيق الفوز علي المصري والانفراد بصدارة الجدول مستغلا الدوافع المعنوية الكبيرة والحالة الحالة النفسية الجيدة لدى اللاعبين بعد فوزهم 5-1 خارج الديار على فريق طنطا في المباراة الماضية .



ويمتلك فريق شباب النادي الأهلي 17 نقطة، جمعها من التعادل مع سموحة 1-1 ، والفوز على الزمالك 3-0 ، وعلى الاتحاد السكندري 2-1 ، وعلى الجونة 1-0 ، وعلى الإنتاج الحربي3-1 ، والتعادل مع إف سي مصر 1-1 ، والفوز على طنطا 5-1 ، مسجلًا 16 هدفًا بينما تلقت شباكه 5 أهداف.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.