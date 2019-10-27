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أخبار العالم

إيران تكشف حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت وكالة رويترز عن مسئولين إيرانيين قولهم إن طهران علمت بنبأ مقتل أبو بكر البغدادي عيم تنظيم داعش، عن طريق مسئولين سوريين جمعوا معلومات ميدانية من موقع العملية.

وقالت إن مسئولين إيرانيين اثنين أكدا أن إيران أبلغت بمقتل البغدادي في الغار الأمريكية.

فيما قال مسئول دفاعي رفيع على اطلاع بالعملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش، إن التأكيد النهائي على مقتل أبو بكر البغدادي لا يزال معلقا في انتظار نتيجة اختبار الحمض النووي "DNA" واختبار القياس الحيوي.

وأضاف لـ شبكة "سي إن إن" أنه يبدو أن البغدادي فجر سترته الناسفة أثناء الغارة.

وقال مصدر مطلع على العملية إن الغارة نفذتها قوات كوماندوز للعميات الخاصة، موضحا أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

ومن المقرر أن يصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي. فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة "CNN" إن الإعلان يتعلق بالسياسة الخارجية.
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