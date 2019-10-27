التليفزيون العراقي يؤكد مقتل البغدادي بمساعدة الاستخبارات العراقية

أفاد التليفزيون العراقي بأن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف التليفزيون العراقي أنه سيتم بث مشاهد للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.



من جانبها نقلت وكالة "رويترز" ، اليوم الأحد، عن مصدرين عراقيين قولهما إن العراق تلقى تأكيدا لنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من داخل سوريا.



ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله "أكدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي أنه قتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".