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فن

بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. داليا البحيري تقضي إجازة مع ابنتها في إسبانيا.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة ابنتها قسمت أثناء قضائهما إجازة في إسبانيا.

وظهرت داليا البحيري في صورة عفوية مع ابنتها في الشوارع الإسبانية، بعد حصولها على استراحة من تصوير مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام.

احتفلت داليا البحيري بعيد ميلادها الـ49 منذ أيام، وأقامت حفل عيد ميلادها برفقة أصدقائها ثم في كواليس مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
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Spanish food 😍

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