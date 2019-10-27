لأول مرة في الوادي الجديد.. 500 حقل إرشادي لتنمية زراعة القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن موافقة وزير الزراعة على إقامة، 500 حقل إرشادى لمحصول القمح على شكل تجمعات لأول مرة تنفذ فى الوادى الجديد.





وأكد المرسي، أنه يتم الإعداد لتنفيذ الحقول الإرشادية لأول مرة بنظام التجمعات، بحيث لا يقل التجمع عن 5 أفدنة متجاورة، وذلك لتعزيز قيمة الحقول الإرشادية عند عقد أى ندوات أو أيام حقلية أو يوم مشاهدة للمزارع.





وأضاف المرسي، أنه تم توفير 6 أصناف من تقاوى القمح عالية الإنتاج والجودة، على أن تتوجه اليوم الأحد، سيارات من المديرية لاستلام هذه التقاوى من محطة بحوث الجيزة، وتبدأ أعمال الزراعة للمحصول اعتبارًا من يوم الثانى من نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.



