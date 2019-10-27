شاهد.. لحظة دخول المتهم محمد راجح لثاني جلسات محاكمته في قتل البنا

وسط تشديدات أمنية مكثفة، دخل المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا، إلى محكمة شبين الكوم الجزئية، لحضور ثاني جلسات المحاكمة، في جلسة مغلقة داخل إحدى قاعات محكمة شبين الكوم الجزئية أمام محكمة جنايات الأحداث.



حضر الجلسة القاتل الرئيسي محمد راجح والثلاثة متهمين الآخرين، وكذلك حضور والد المجني عليه والمحامين، وكذلك شهود الإثبات ورجال من قوات الأمن.



يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين، وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.