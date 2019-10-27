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مرأة

بخطوات بسيطة.. اختبار التفريق بين البيض المسلوق والنيئ

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يجد بعض الأشخاص صعوبة في معرفة ما إذا كان البيض مسلوقا أم نيئًا بعد وضعه على النار، فنقدم لكم طرق اختبار للبيض لمعرفة ما إذا كان تم سلقه أم يجب الانتظار قليلًا، وفقًا لموقع "wikihow".

- قم برج البيضة، فإذا كان البيض مسلوقًا سيكون الملمس صلبا، وإذا كانت سائلة ستشعر بأنها ترج في يديك فبالتالي تكون نيئة.

- ضع البيض في وعاء شديد السخونة وتأكد من وجود فقاقيع، فإذا كان البيض نيئًا سترى قشر البيض ليس صلبًا بالكامل وبه ثقوب صغيرة، وإذا كان مسلوقًا فلن تلاحظ الفقاقيع لأن الغاز خرج من البيض أثناء السلق.

- انتقل لغرفة مظلمة واكشف على البيض بضوء خافت، فإذا أضاءت البيضة كالمصباح فإنها نيئة، وإذا كانت البيضة مظلمة فأصبحت مسلوقة.
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