اللقطات الأولى للغارة الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم داعش.. شاهد

عرضت قناة «إكسترا نيوز» اللقطات الأولى للغارة الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وأظهر الفيديو بعض الصور واللقطات من الموقع الذي تم استهدافه من العملية الأمريكية التي تم الإعلان عنها في الصباح الباكر، والتي استهدفت زعيم تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل البغدادي بالمكان المتواجد فيه زعيم داعش في قرية بريشة الشمال الغربي في سوريا.



وكشف مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا، وإن العملية حدثت في وقتٍ قياسي، وفق ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



ونسبت مجلة "نيوزويك" إلى مسئول بالجيش الأمريكي جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادي قتل خلالها في ساعة ونصف الساعة مع 8 آخرين من أتباعه، وأوضحت أن زوجتي زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قتلتا خلال العملية الأمريكية التي استهدفته.



وقال مسئول بالبنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادي قرب قرية "بريشا" في إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة.



وبعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، في تغريدة على "تويتر"، أن "شيئًا كبيرًا حصل للتو"، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.



وبالتزامن، ألمحت وسائل اعلام أمريكية إلى احتمال أن يكشف ترامب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.



وأفادت "نيوزويك" نقلًا عن مصادر مطلعة أن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت رأس داعش، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.



كما نقلت المجلة عن مسئول كبير في البنتاجون، مطلع على العملية، قوله، (وذلك بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا)، إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.



وقال مسئولان إيرانيان لرويترز اليوم، الأحد، إن مصادر فى سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل.



وذكر أحد المسئولين: "أبلغ مسئولون سوريون إيران بوفاة البغدادى بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان"، وأكد المسئول الثاني ذلك.