فى محيط المدارس والجامعات.. ضبط 50 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت.



أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 50 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 42,600 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,545 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,375 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 60 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام، و1959 قرص مخدر لعقار الترامادول، و1725 قرص مؤثر.



كما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (24,325 ألف جنيه- 52هاتف محمول- 3سيارات- 4 دراجات نارية - 13 قطعة سلاح أبيض–2 ميزان) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد.