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محافظات

مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل تطوير 145 قرية في أسيوط

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أنه تم إنفاق 289 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى للقرى الأكثر فقرا، والتي ضمت تحسين المعيشة في 145 قرية بمختلف مراكز محافظة أسيوط، مشيرا إلى أن تقرير وزارة التخطيط لعام 2018 كشف عن وقوع 207 قرى من إجمالي 235 قرية تحت خط الفقر بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين بالمحافظة لمناقشة سبل دعم المشروعات القومية والمبادرات التنموية وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة.

وقال محافظ أسيوط إنه تم بناء 51 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجا ساهمت في القضاء على ارتفاع الكثافة والغاء الفترة المسائية بالمدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات التنموية والقومية التي تتم على أرض المحافظة وتذليل جميع العقبات لنهوها في مواعيدها المحددة.

ولفت إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة على مراحل بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة تأهيل المنازل تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ونوه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بأهمية التعليم الفني واصفًا إياه بقاطرة التنمية، مشيرًا إلى تفعيل مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والمناطق الصناعية بالمحافظة والتي ظهرت نتائجها في تطوير الحدائق والميادين والشوارع وتجميلها وتعظيم الاستفادة من بقايا الحملات الميكانيكية بالأحياء وتصنيع الألعاب وأدوات النظافة والكراسي والمظلات والبرجولات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا نجاح المحافظة في حل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بالمدارس بمختلف القرى والنجوع من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية والقضاء على الفترات المسائية بالمدارس.

كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض طلبات ومقترحات الصحفيين بخصوص بعض المشكلات العامة وضرورة الإسراع في حل مشكلات بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في منافذ اللحوم والمواد الغذائية المخفضة بقرى ومراكز المحافظة والاستفادة من منتجات مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية بالمحافظة، فضلًا عن إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الازدحام المرورى وتحسين منظومة القضاء على المخلفات وإعادة تدويرها.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات من خلال توزيع 21 فرامة على جميع الوحدات المحلية للاستعانة بها في فرم مخلفات الذرة وباقي المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى علف حيواني "سيلاج" أو سماد عضوي "كمبوست" للأرض الزراعية، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين والفلاحين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية بعيدًا عن الحرق وتلويث البيئة.

وقال إنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المخالفين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى الغرامات الفورية والتي تبدأ من 1000 وتتعدى 10 آلاف جنيه حسب مساحة الأرض محل المخالفة، مشيرًا إلى تخصص مبلغ 300 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة لتوفير حياة آمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والقضاء على العشوائيات.

وفي نهاية اللقاء، أشاد اللواء جمال نور الدين بنسب الإنجاز في المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومنها مشروع محور الهضبة الغربية، والذي يعد شريان للتنمية وطريق الأمل لربط مدينة ناصر الجديدة بمدينة أسيوط ومراكزها، فضلًا عن مشروع محور ديروط العلوى على النيل ومشروع إعادة إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، منها مشروع محطة مياه ديروط المرشحة والبدء في إعادة تأهيل محطة مياه منفلوط ومشروع نفق المعلمين لربط مجمع مواقف المعلمين بمواقف النزلة وقراها تسهيلًا لانتقال المواطنين، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة مواقف المحافظة وتطويرها وحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام المرورى بوسط مدينة أسيوط، فضلًا عن تطوير المدخل الجنوبي للمحافظة وربطه بمحور الهضبة بالتعاون مع جهاز التعمير لمنطقة وسط وشمال الصعيد.

وأعلن تنظيم رحلات وزيارات ميدانية لشباب الجامعات وطلاب المدارس وشباب المحافظة والصحفيين والإعلاميين لمواقع المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للوقوف على أهمية تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ بها ومتابعة جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ بعض الجهود المبذولة للتوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لبيع منتجات مزارع المحافظة ومنها المجمع المركزى بمنطقة السادات، فضلًا عن إعادة تأهيل وتشغيل وتطوير 111 منفذا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى جهود القضاء على الأمية والبطالة بالاشتراك مع جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، علاوة على الإسراع في منظومة ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين للقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد بجميع صوره تسهيلًا على المواطنين في استخراج التراخيص المختلفة، معلنًا تقديم جميع التسهيلات أمام المستثمرين الجادين في الحصول على أراضٍ بالمناطق الصناعية المختلفة والتي تم الإعلان عنها ويتم التقدم لها من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية فى مصر "www.investinegypt.gov.eg".
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