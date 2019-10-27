Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المحكمة تبدأ في سماع شهادة الشهود في قضية مقتل محمود البنا بالمنوفية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:17 م
محمود البنا
محمود البنا
Advertisements
محمد امين - احمد مهدى
بدأت محكمة الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية سماع شهادات الشهود في قضية مقتل الشاب محمود البنا، شهيد الشهامة على يد المتهم محمد راجح ورفاقه، بعد منعهم من التعدي على فتاة بالشارع.

وعدد الشهود المطلوبين من قبل المحكمة 7 شهود للإدلاء بشهادتهم تجاه الواقعة.

وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

بدء جلسة محاكمة محمد راجح ورفاقه في قضية قتل محمود البنا

شهيد الشهامة.. دفاع محمود البنا يطالب بالاطلاع على أوراق القضية

خروج والد محمود البنا من قاعة المحكمة برفقة فريق الدفاع بعد عرض طلباتهم أمام المحكمة

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ترشيحاتنا

تخلصك منها فورا ..أسرع حيل تخلصك من الزائدة الجلدية

أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف

بيان من وزارة الدفاع التركية بشأن عملية قتل أبو بكر البغدادي

لمناقشة الاستعدادات.. فايلر يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

باروكة ولا طبيعى.. منة فضالى تثير الجدل على السوشيال ميديا بـ نيولوك جديد

Advertisements

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبوبكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

وسط أجواء رومانسية.. نيكول كيدمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها