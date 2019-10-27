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حوادث

ضبط عاطل أنشأ شركة وهمية فى الجيزة لإلحاق العمالة بالخارج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:39 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، واتخاذها كمقر لممارسة نــشاطه الإجـــرامى فــى الاحتيــال على راغــبى السفر للعمل بالخارج، فضلًا عن قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية ، والإستيلاء على أموال ضحاياه من راغبى السفر بعد إيهامهم بقدرته على توفير عقود للعمل بالخارج منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية دون الوفاء بذلك.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر بحوزته على (كمية من عقود عمل غير محددة المدة منسوبة لبعض الجهات بالخارج "مزورة بالكامل"- تأشيرات دخول إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة بقصد السياحة والعمل بإحدى الدول العربية "مزورة" - كمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر - مطبوعات ورقية خاصة بشركة للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية - كمية من إيصالات استلام نقدية تفيد استلام المتهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 : 20 ألف جنيه مصرى من الفرد الواحد- كروت شخصية تحمل اسم الشركة)، وكذا (2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات المتبادلة عبر تطبيق "واتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين وجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم الشركة يستغلها المتهم للإعلان عن توافر تأشيرات عمل وسياحة للعديد من الدول العربية، ومحمل بالعديد من الملفات التى يستخدمها فى النصب على ضحاياه).

كما أمكن الاستدلال على اثنين مواطنين من ضحاياه، وبسؤالهما أقرا بتعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم المذكور والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت 25 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
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