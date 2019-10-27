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رياضة

تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز في الكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:58 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز فى المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب الوطني فى الجولة الـ32 الملحق بكأس الكونفدرالية .

وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :

احمد الشناوي

رجب بكار ، احمد ايمن منصور ، عبدالله بكري ، عمر جابر

محمد فتحي ، دونجا ، عبدالله السعيد ، محمد فاروق

إيريك تراوري ، ودودو الجباس
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