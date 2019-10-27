حمدي عبد التواب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي القضاة

تقدم المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، بأوراق ترشحه على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، وذلك في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



وكان المستشار حمدي عبد التواب، قد حصد الانتخابات الماضية، أعلى الأصوات، حيث بلغ عدد المصوتين له 2533 صوتا عضو بالجمعية العمومية للنادي تخطى بها نصف عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت حينها 5295 صوتًا.



وكشفت مصادر أن المستشار حمدي عبد التواب سيكون ضمن قائمة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي الحالي، والتي يخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



وأكدت المصادر أن رئيس النادي الحالي، استعان بذات المستشارين والقضاة الذين عملوا معه على مدار الـ 3 سنوات السابقة داخل مجلس الإدارة وهم: أبو الحسين قايد ومحمد صبحي ورضا محمود السيد وحازم رسمي على مقاعد المستشارين، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم فهناك المستشارين حمدي عبد التواب وشادي خليفة وأحمد سمير الجمال، وعلى مقاعد النيابة المستشارين حازم أبو سديرة ومحمد الميرغنى ومحمد هاني عبد الجابر «جميعهم من المجلس الحالي»، بالإضافة إلى المستشارين كريم الزقرد على مقاعد رؤساء المحاكم ومحمد بهاء على مقاعد القضاة وأسامة الصيرفي على مقاعد النيابة العامة.



وأضافت المصادر أنه يتبقى على القائمة حتى تكتمل 3 مقاعد، وهي مقاعد المستشارين والنيابة العامة والمتقاعدين.



وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 إلى اليوم، الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2019، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.



وستجرى انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019.