الاستماع إلي شهادة رئيس مباحث تلا وضباط الواقعة في مقتل محمود البنا





تستمع محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، الي شهادة رئيس مباحث تلا وضباط واقعة مقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية.





وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع الي محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.





وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة. تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.





يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



