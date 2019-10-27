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كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أنباء مقتل أبو بكر البغدادي.. بث مباشر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كـريـم الـخـطـيـب
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثا مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أنباء مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، قد أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.


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