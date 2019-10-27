تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط انخفاض قيمة التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 688 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 714.325 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 185 مليون ورقة مالية بقيمة 381.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لـ 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.16%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.26%.



ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17147 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند عند مستوى 471 نقطة.



وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.