Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:43 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط انخفاض قيمة التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 688 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 714.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 185 مليون ورقة مالية بقيمة 381.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لـ 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.16%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.26%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17147 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند عند مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هبوط حاد فى ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع.. اعرف السبب

البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى لمؤشراتها

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة الأحد

ترشيحاتنا

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

مات كـ الكلب.. تعليق مثير من ترامب على مقتل البغدادي

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-10- 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري