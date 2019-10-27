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فن

شاهد.. فوزية محمد تنشر صورا من كواليس مسلسل بحر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:20 م
فوزية محمد ودياب
فوزية محمد ودياب
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محمد بدران
نشرت الفنانة فوزية محمد صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من كواليس مسلسل بحر.

وظهرت فوزية محمد بصحبة الفنان محمد دياب وعلقت قائلة :"زهيرة وربيع الضو مسلسل بحر مع محمد دياب".

يذكر أن مسلسل "بحر" يعرض حاليا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
شاهد.. فوزية محمد تنشر صورا من كواليس مسلسل بحر
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