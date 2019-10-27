تخلصي من مشاكلك مع حماتك.. بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بالحماة.. فيديو

قالت الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الأسرية، إن بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بالحماة، هناك صورة ذهنية مكونة لدى كل البنات أو الزوجات، وان الحماة هي امراة متسلطة تريد التحكم في زمام الأمور، ورسخ التراث السينمائي والدرامي هذه الفكرة.



وأشارت الدكتورة عزة زيان، خلال حوارها في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة DMC، أن من السهل على الزوجة الحصول على ود ومحبة حماتها بابسط الامور من خلال كلمة طيبة أو هدية أو مساعدة لها.



وأوضحت الدكتورة عزة زيان، أن هناك عدة أنواع للحموات المصرية، ومنها الحماة المتصابية المغرورة، و الحماة المتسلطة المستبدة، والحماة الاستغلالية، والحماة المتعاونة، والحماة الفضولية.



وتابعت الدكتورة عزة زيان، أن من الذكاء أن تعرف الزوجة ما هو النوع الذي تنتمي إليه حماتها وشخصيتها وكيفية التعامل معها بسهولة حتى لا تخلق في حياتها أي نوع من المشاكل سواء مع حماتها او مع زوجها.



