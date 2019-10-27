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أحمد موسى عن مقتل البغدادي: تم قطع الساعد الأيمن لـ أردوغان ..شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:18 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخاسر الوحيد فى العالم بعد مقتل أبوبكر البغدادى هو أردوغان، موضحا "أبو بكر البغدادى كان منفذًا جيدًا للمخطط التركى".

وأضاف موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أبوبكر البغدادى كان يحاول إرسال أسرته لتركيا ولكنه لم يفلح فى ذلك وقُتل فى المنطقة التى تقع تحت سيطرة أردوغان"، مضيفا "العملية الأمريكية نجحت بامتياز وقتلت الساعد الأيمن لأردوغان".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤتمر صحفي، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في باريشا في إدلب.

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