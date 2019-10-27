بفرمان من فايلر.. الأهلي يسعى للحصول على خدمات نجم إنبي الشاب.. تفاصيل

قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينية فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب مسئولي النادي الأهلي بالتعاقد مع مدافع جديد بعد تكرار الإصابة لثلاثي النادي الأهلي "رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي".



وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية "تايم سبورت"، أن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي بات على أعتاب التواجد داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت أن النادي الأهلي بدأ في مخاطبة نادي إنبي من أجل إنهاء صفقة أسامة جلال والحصول على خدماته، ولكن يظل العالم المادي هو المتحكم في انهاء الصفقة بالرغم من رغبة اللاعب الانضمام الى النادي الاهلي .



وأكدت أن رينيه فايلر يحرص على متابعة لقاءات المنتخب الأوليمبي من أجل متابعة اللاعب قبل التعاقد معه بشكل رسمي.