«المهندسين» تكشف عن الرسوم المحصلة من تقارير السلامة الإنشائية.. وتقارير السلامة الإنشائية للمباني فى قانون التصالح بعيدة عن التزوير



مؤمن شفيق:

نحصل مبالغ زهيدة مقابل إصدار تقارير السلامة الإنشائية للتصالح مع مخالفات البناء

هناك محاولات لتزوير تقارير السلامة الإنشائية

نناشد المكاتب الاستشارية الهندسية بعدم المغالاة في التصالح مع مخالفات البناء









عقد أمين صندوق النقابة العامة والمتحدث الرسمي للجنة المركزية لقانون التصالح علي البناء لشرح تفاصيل المصالحات التي تتم الآن بمقرات النقابات الفرعية خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر نقابة المهندسين ، موضحا الحالات التي لا تقبل التصالح والقيمة المالية التي يتم دفعها علي المتر بالقاهرة والمحافظات.





أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن النقابة تحصل على رسومها من مخالفات البناء من المكاتب الاستشارية الخاصة بالنقابة.



وقال "شفيق" خلال مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين، إنه تم تحديد حد أدنى للمتر في القاهرة الكبرى 1000 جنيه، حيث يقف المتر في الرسوم 2 جنيه و40 قرشا في المتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار، وجنيه و20 قرشا للمبني الأقل من 6 أدوار.



وأكد أن الحد الأدني للمتر في المدن والعواصم يصل لـ 800 جنيه، بحيث يصل إلى جنيه ونصف للمبنى الأكثر من 6 أدوار، و75 قرشًا للمبنى الأقل من 6 أدوار.



وأضاف "أمين صندوق النقابة" أن الحد الأدنى للمتر الذي يجري تحصيله من القرى والأرياف من المكاتب الاستشارية 500 جنيه، بحيث يصل المتر إلى 30 قرشا للمبنى الاقل من 6 أدوار، و60 قرشًا للمتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار. أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن النقابة تحصل على رسومها من مخالفات البناء من المكاتب الاستشارية الخاصة بالنقابة.



وقال "شفيق" خلال مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين، إنه تم تحديد حد أدنى للمتر في القاهرة الكبرى 1000 جنيه، حيث يقف المتر في الرسوم 2 جنيه و40 قرشا في المتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار، وجنيه و20 قرشا للمبني الأقل من 6 أدوار.



وأكد أن الحد الأدني للمتر في المدن والعواصم يصل لـ 800 جنيه، بحيث يصل إلى جنيه ونصف للمبنى الأكثر من 6 أدوار، و75 قرشًا للمبنى الأقل من 6 أدوار.



وأضاف "أمين صندوق النقابة" أن الحد الأدنى للمتر الذي يجري تحصيله من القرى والأرياف من المكاتب الاستشارية 500 جنيه، بحيث يصل المتر إلى 30 قرشا للمبنى الاقل من 6 أدوار، و60 قرشًا للمتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار.



أكد أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثل الهيئة المركزية لهيئة التصالح، المهندس مؤمن شفيق، أنه أحيانا تكون هناك محاولات لتزوير نموذج السلامة الإنشائية المقدم من مكاتب استشارية، ويتم كشف هذه الحالات وإبلاغ الأجهزة والمحافظات بتلك الحالات، وإخطار النقابة العامة بذلك.



وأضاف شفيق خلال المؤتمر الصحفي بمقر نقابة للمهندسين، أن النقابة أعدت نموذجا مؤمنا لتقرير السلامة الإنشائية للمبني القائم عليه التصالح يتم خلاله تفريغ محتويات التقرير الهندسي المقدم من المكتب الاستشارى، يشمل التقرير علامة مائية وبار كود ويتم تنفيذه فى جهة سيادية حتى يكون غير قابل للتزوير.



وأضاف شفيق أن هذا التقرير يتم وضعه فى التقرير النهائى الذى توقع عليه النقابة الفرعية بالمحافظة.



ولفت إلى أن المكتب الاستشارى يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن البيانات التي يتم كتابتها فى التقرير الذى تراجعه النقابة الفرعية.



كشف المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، وممثل لجنة التصالح مع مخالفات البناء بالنقابة، أن النقابة تحصل على رسوم من المكاتب الاستشارية قيمتها 1.5 فى الألف من قيمة المتر فى المخالفة حتى 6 أدوار، و3 فى الألف من المباني الأكثر من 6 أدوار.



وأشار مؤمن شفيق، إلى أن قانون التصالح صدرت لائحته التنفيذية فى 9 يوليو الماضي واللائحة التنفيذية تفسيرية لمواد القانون.



وأضاف شفيق ، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية شكلت لجنة مركزية للقيام بدروها المحدد فى اللائحة ، واجتمعت يوم ١٣ يوليو مشكلة من ١٠ أعضاء ٥ رؤساء نقابات فرعية و٤ رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون وأمين صندوق النقابة، رئيس اللجنة هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، وهشام أبو سنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والى رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة.



وأشار شفيق، إلى دور النقابة وفقا للائحة باعتبارها استشارى الدولة قى مجال تخصصها وهذا يعتبر اهتماما للدولة من النقابة فى اشراكها في تنفيذ القانون ودورها فى مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.



وكشف "أمين صندوق النقابة " ان اللجنة درست اللائحة وأخطرت الإسكان بشأن اللجان التي تعمل بالنقابات الفرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكتب الاستشارى.