مرافعة تاريخية لـ النيابة .. أول تعليق من محامي ضحية الشهامة على سير جلسات المحاكمة

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إنه تمنى أن تكون محاكمة محمد راجح علنية، ليعرف العالم كله نزاهة القضاء المصري.



وأضاف نصير، في تصريحات تلفزيونية، أن المحاكمة بدأت بسؤال الطبيب الشرعي، ثم استمعت المحكمة لشهود الاثبات، وكل طرف سأل كما شاء كل الأسئلة، مشيرا إلى أن النيابة قامت بتقديم مرافعة تاريخية خلال جلسة اليوم.



وأوضح أن دفاع المجني عليه سيقدم التحية للنائب العام على المرافعة التاريخية التي تم تقديمها اليوم، مشيرا إلى أن النيابة العامة قدمت جميع المستندات للمجتمع على أن كل المتهمين أقل من 18 سنة.



وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين فيما ينص عليها قانون الطفل، مشيرا إلى أن النيابة ناشدت أيضا بتعديل قانون الطفل.

