كريم عبد العزيز: علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة لهذا السبب .. فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز إن علاقته بالسوشيال علاقة سيئة بسبب اختراقها الخصوصيات لافتًا الى انه محب للجو الأسري و المنزل و الأصحاب ولا يستطيع التعامل مع السوشيال ميديا.



وأضاف كريم عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع على قناة "الحدث" إن السوشيال ميديا ليست مقياس لنجاح أي فنان وهو ليس أداة قادرة على بناء النجاح في مجال العمل الذي تقدمة مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل فيلم جديد " البعض لا يذهب للمأذون مرتين "



وأشار كريم عبد العزيز إلى أنه شارك في فيلم " البعض يذهب للمأذون مرتين" وهو لديه 3 سنين قبل فيلم "المشبوه" من إخراج والده، موضحًا إن مسلسل "الزيبق" الجزء الثاني من المحتمل أن يعرض خلال السنة القادمة.

