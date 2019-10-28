شاهد.. إنسانية عقيد شرطة يحمل رجلا مسنا على كتفيه ويعبر به الشارع.. فيديو

رصدت كاميرا عقار بجوار أحد الفنادق بالقاهرة انسانية عقيد شرطة بقيامة بعبور الشارع وحمل رجل مريض علي كتفيه ونقله للجهة المقابلة لعدم تعرضه للأذى.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والذي لقي ردودا ايجابية على السوشيال ميديا واوضحت إحدى الفتيات عبر فيس بوك إن الفيديو المتداول للعقيد محمود السيد قائلة "شرف اني اعرف هذا المحترم فى مسجد شرطة السياحة وهو عقيد محمود السيد وهذا ليس بجديد عليكم تحياتى لحضرتك وربنا يبارك فى عمرك وعملك وجزاكم الله خيرا".



ولقي الفيديو ردودا واسعة عبر السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "ولقي الفيديو ردود واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات على الفيديو بين "ربنا يكرمه يارب" و " جزاه الله خير الجزاء" و "ربنا يباركله ويكتر من امثاله".