خناقات ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

عادت الإعلامية ريهام سعيد، لتثير الجدل من جديد، لا بسبب برنامجها الموقوف حاليا "صبايا"، وإنما بسبب العديد من الخناقات التي دخلت فيها عبر السوشيال ميديا، ومن أحدثها:
خناقة مع إنجي وجدان
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة إنجي وجدان بعد انتقادها لتصريحاتها في برنامجها عن مرضى السمنة وتماديها فى الانتقاد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت ريهام سعيد: "انتي طالعة في البرومو بتاع المسلسل بتاعك بتقولي أنا متجوزش واحد ثلاثة في بعض انتي مبسوطة كدا مبسوطة أن من خلال شكلك الناس تتريق عليكي فالناس تضحك فهو دا شغلك، أوك تمام".
وأكدت ريهام سعيد: "لكن أنا مبتكلمش على اللي زيك ولا بتكلم على اللي مليانة أنا بتكلم عن الناس اللي مهددة بالموت ومش لاقية سرير في المستشفى، اللي مبتقدرش تمشي على رجليها، وبعمل كدا علشان الناس تاخد بالها، المرض بيموت".
وكانت إنجي وجدان، هاجمت ريهام سعيد بسبب تصريحاتها عن أصحاب السمنة بـ"الموتى وأنهم عبء على المجتمع" قائلة: "إنها ليس من عادتها أن تهاجم أحدا أو تسيئ لأحد، وأنها تعاطفت مع ريهام سعيد خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم عليها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب السمنة، وسخريتها منهم في حلقة متلفزة".
وتابعت إنجي وجدان، أن المشكلة ليست في الوزن والشكل لأن هناك أشخاصا أصيبوا بالسمنة نتيجة مرض أقعدهم أو دواء تسبب في زيادة وزنهم أو غدد تفرز هرمونات في جسمهم، مشيرة الى أن المشكلة ليست في الأكل وعدد الأطباق التي يتناولها الفرد خلال اليوم.
وأشارت إلى أن السمنة ليست معيارا للشكل، فهناك سمان أجمل من نحاف، لافتة إلى أن زوجها نحيف وهي سمينة ولم ينظر إلى هذا الأمر أو اهتم به وأنها رياضية وكانت صاحبة جسم رشيق ووزنا مثاليا، وأصيبت بالسمنة فجأة في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على الرياضة، ثم خسرت جزءا من وزنها، مؤكدة أن السمنة ليست مقياسا لعدم التريض.
خناقة مع جورج قرداحي
ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التليفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: "مثل ما بيقولوا بالمصري.. تستحق الضرب بالجزمة".
وقامت ريهام سعيد بالرد عليه من خلال الظهور في فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من ثم نشرت فيديو آخر معلقة عليه: "قال اني قليله الادب بس انا خلاص كده عرفت انه خرف فعلا عيب".
كما نشرت فيديو آخر لجورج من نفس البرنامج وهو يمسك بيد المذيعة التي قامت بالرقص على أغنية كارول سماحة غالي عليا، وهي تعصر العنب بقدميها، بينما رقص جورج معها، بينما احتوى الجزء الثاني من الفيديو على حلقة لريهام سعيد وهي تحاول علاج إحدى مريضات السمنة.
وعلقت ريهام، على الفيديو قائلة: "لو عايز تعرف الفرق بينى وبينك اتفرج علي الفيديو ده لآخره وانت تعرف".
مع زملائها
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة إثر تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.
وكتبت ريهام سعيد، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليه سماعة تليفون، اخس بجد اخس".
خناقة مع إنجي وجدان
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة إنجي وجدان بعد انتقادها لتصريحاتها في برنامجها عن مرضى السمنة وتماديها فى الانتقاد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ريهام سعيد، ردا على فيديو إنجي وجدان قائلة: "إنجي والله ما أعرف اسمها إيه طالعة تقولك التخان أنا مش بتكلم على اللي في وزنك يا ستي انتي مبسوطة إنك بتعملي مسلسلات والناس بتتريق على تخنك انتى حرة خليكي في نفسك".
وأضافت ريهام سعيد: "انتي طالعة في البرومو بتاع المسلسل بتاعك بتقولي أنا متجوزش واحد ثلاثة في بعض انتي مبسوطة كدا مبسوطة أن من خلال شكلك الناس تتريق عليكي فالناس تضحك فهو دا شغلك، أوك تمام".
وأكدت ريهام سعيد: "لكن أنا مبتكلمش على اللي زيك ولا بتكلم على اللي مليانة أنا بتكلم عن الناس اللي مهددة بالموت ومش لاقية سرير في المستشفى، اللي مبتقدرش تمشي على رجليها، وبعمل كدا علشان الناس تاخد بالها، المرض بيموت".
وكانت إنجي وجدان، هاجمت ريهام سعيد بسبب تصريحاتها عن أصحاب السمنة بـ"الموتى وأنهم عبء على المجتمع" قائلة: "إنها ليس من عادتها أن تهاجم أحدا أو تسيئ لأحد، وأنها تعاطفت مع ريهام سعيد خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم عليها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب السمنة، وسخريتها منهم في حلقة متلفزة".
وتابعت إنجي وجدان، أن المشكلة ليست في الوزن والشكل لأن هناك أشخاصا أصيبوا بالسمنة نتيجة مرض أقعدهم أو دواء تسبب في زيادة وزنهم أو غدد تفرز هرمونات في جسمهم، مشيرة الى أن المشكلة ليست في الأكل وعدد الأطباق التي يتناولها الفرد خلال اليوم.
وأشارت إلى أن السمنة ليست معيارا للشكل، فهناك سمان أجمل من نحاف، لافتة إلى أن زوجها نحيف وهي سمينة ولم ينظر إلى هذا الأمر أو اهتم به وأنها رياضية وكانت صاحبة جسم رشيق ووزنا مثاليا، وأصيبت بالسمنة فجأة في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على الرياضة، ثم خسرت جزءا من وزنها، مؤكدة أن السمنة ليست مقياسا لعدم التريض.
خناقة مع جورج قرداحي
ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التليفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: "مثل ما بيقولوا بالمصري.. تستحق الضرب بالجزمة".
وقامت ريهام سعيد بالرد عليه من خلال الظهور في فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من ثم نشرت فيديو آخر معلقة عليه: "قال اني قليله الادب بس انا خلاص كده عرفت انه خرف فعلا عيب".
كما نشرت فيديو آخر لجورج من نفس البرنامج وهو يمسك بيد المذيعة التي قامت بالرقص على أغنية كارول سماحة غالي عليا، وهي تعصر العنب بقدميها، بينما رقص جورج معها، بينما احتوى الجزء الثاني من الفيديو على حلقة لريهام سعيد وهي تحاول علاج إحدى مريضات السمنة.
وعلقت ريهام، على الفيديو قائلة: "لو عايز تعرف الفرق بينى وبينك اتفرج علي الفيديو ده لآخره وانت تعرف".
مع زملائها
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة إثر تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.
وكتبت ريهام سعيد، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليه سماعة تليفون، اخس بجد اخس".