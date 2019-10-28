خناقات ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

خناقة مع إنجي وجدان

وقالت ريهام سعيد، ردا على فيديو إنجي وجدان قائلة: "إنجي والله ما أعرف اسمها إيه طالعة تقولك التخان أنا مش بتكلم على اللي في وزنك يا ستي انتي مبسوطة إنك بتعملي مسلسلات والناس بتتريق على تخنك انتى حرة خليكي في نفسك".

خناقة مع جورج قرداحي

مع زملائها