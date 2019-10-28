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محافظات

ضعيف ومكسور.. ظهور غريب لـ راجح قاتل البنا في ثاني جلسات محاكمته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:41 م
القاتل محمد راجح
القاتل محمد راجح في المحكمة
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مروة فاضل
تغيرت ملامح محمد راجح قاتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية في ثاني جلسات محاكمته أمس الأحد.

وظهر راجح ضعيفا ومهزوما ويخطو بصعوبة رجل في الثمانين من عمره، بشعر كثيف وبنفس الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب جريمة القتل.

يذكر أنه تم تأجيل ثاني محاكمات المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية على يد ٤ من الشباب الي جلسة ١٧ نوفمبر لسماع مرافعات المحامين.
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