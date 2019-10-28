الأرصاد: الطقس غدا معتدل على معظم الأنحاء .. والقاهرة 27







الصغرى العظمى



القاهرة 20 27

شبين الكوم 20 27

طنطا 19 26

دمنهور 21 26

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 26

مطروح 18 25

السلوم 17 26

سيوة 16 26

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 27

الاسماعيلية 19 27

السويس 18 27

العريش 19 24

رفح 18 24

رأس سدر 21 27

نخل 16 24

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 22

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 28

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 30

الأقصر 20 31

أسوان 21 31

أبوسمبل 18 30

الوادى الجديد 20 30

شلاتين 22 31

ابو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 7ر1 متر إلى 1ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.