مصر للطيران تجتاز الأيوزا أعلى الشهادات الدولية في السلامة والجودة

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على تجديد اعتماد شهادة الايوزا IATA Operational Safety Audit للعام الحادي عشر على التوالي بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO9001-2015/ 14001-2015) بالاضافة الي تحديث المواصفة 18001 إلي 45001 والخاصة بالسلامة والصحة المهنية مما يدل علي قدرة الشركة علي التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد شركة GIC EGYPT ممثلًا عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، وتمت المراجعة علي شركة الخطوط في الفترة من 20 إلي 22 اكتوبر الحالي، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.



وأضاف عادل، أن الهدف الأساسي من هذه الشهادة ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وإيضًا تحسين كفاءة شركات الطيران، مما يعكس حرص والتزام مصر للطيران علي لتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وبما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وأحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد هذا التجديد انجازًا كبيرًا لمصر للطيران، ويؤكد أن منظومة الطيران المدنى تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق خططنا وأهدافنا الطموحة للنهوض بقطاع الطيران المدنى المصرى وذلك بفضل سواعد أبنائه المخلصين.



وفي هذا الإطار قام الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتوجيه الشكر لفريق إعداد المراجعة وكذلك لجميع العاملين بمصر للطيران لما بذلوه من جهد من أجل الحصول على تجديد هذا الإعتماد الذى يعد أحد المتطلبات الهامة لعضوية مصرللطيران فى منظمة الأياتا و تحالف ستار العالمى.



وأضاف الخولي، أنه عقب اجتماعه بالوفد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتدقيق ومراجعات اعتماد الأيوزا، وأن مصرللطيران للخطوط الجوية اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادة الأيوزا دون نقاط عدم مطابقة أو ملاحظاتNO Findings & observations، مؤكدا أن مصرللطيران تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيوزا منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٤ واستمرت حتى الآن في تجديدها كل عامين.



من جانبه أشاد الوفد بأداء وكفاءة والتزام العاملين بها بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة والموجبة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادة بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون اى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وقد تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الاداري المتكامل.



جدير بالذكر أن التعاون بين الادارة العامة للسلامة والجودة والقياسات مع الجمعية المصرية للجودة قد ساهم في عملية التطوير والتحدث للشركة.