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رياضة

اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى كينيا وجزر القمر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:02 م
حسام البدرى
حسام البدرى
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عمرو الحلوانى - نور عادل
يبدأ منتخب مصر لكرة القدم، معسكره اليوم، استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

ومن المقرر يستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

وأعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة الفريق 32 لاعبا وضمت كلا: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عوّاد (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، أحمد فتحي (الأهلي)، رجب بكار (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عبدالله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز)، محمود علاء (الزمالك)، رامي ربيعة (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أيمن أشرف (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلي)، حمدي فتحي (الأهلي)، عمر جابر(بيراميدز)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، حسين الشحات (الأهلي)، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز)، اسلام عيسي (بيراميدز )، حسام حسن (سموحة)، مروان حمدي (وادي دجلة)، احمد جمعة (المصري)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (بشكتاش التركي)، أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).
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