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رياضة

أبطال وادى دجلة يحصدون 17 كأسا فى بطولتيّ اسكواش خلال أكتوبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
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القسم الر ياضي
واصل أبطال أندية وادى دجلة تألقهم في بطولات الإسكواش، ليحصدوا 17 كأسا متنوعة عن فوزهم ببطولتي منطقة بورسعيد ومنطقة الإسكندرية المقامتين في الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري.

انتهت فعاليات بطولة منطقة بور سعيد بفوز أبطال وادى دجلة بنحو 13 كأسا متنوعة فى جميع المراحل المشاركة ( ناشئين وناشئات – سيدات - رجال ) للمراحل العمرية بين 11-19 سنة، وذلك بواقع 3 كؤوس للمركز الاول، 3 كؤوس للمركز الثاني، 3 كئوس للمركز الثالث، 4 كئوس للمركز الرابع.

فقد توجت اللاعبة جنى شيحة بكأسي المركز الاول، وحصل على الكأس الثالث اللاعب كريم البربري. وفاز بكؤوس المركز الثاني كل من بارب سامح، وحبيبة ثروت، وسلمى الشيخ، وعن كؤوس المركز الثالث، ففاز علي الخواص، يحيى النوساني، علاء الدين محمد. وجاء في المركز الرابع، منة الله صالح، وسيف الشناوي، وشهد الرفاعي.

ود توج الأبطال الدجلاوية بــ 4 كئوس متنوعة فى جميع المراحل المشاركة ( ناشئين وناشئات – سيدات - رجال ) ضمن بطولة منطقة الإسكندرية. فقد توج اللاعب مصطفي السيرتي بكأس المركز الاول، واللاعب ياسين الشافعي بكأس المركز الثاني في منافسات تحت 19 سنة. وتوج اللاعب عبدالله ياسر بكأس المركز الثالث ضمن منافسات الرجال ، بينما حصل اللاعب يوسف بسطاوي على كأس المركز الثالث ضمن منافسات تحت 15 سنة .
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