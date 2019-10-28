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أخبار العالم

القضاء البريطاني يستجوب سائق شاحنة الجثث

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، إن سائق شاحنة الجثث، موريس روبنسون، الذي عثر داخل شاحنته على 39 جثة لمهاجرين غير شرعيين، يوم الأربعاء الماضي، مثل أمام القضاء البريطاني اليوم.

وأشارت إلى أن السائق يواجه تهما بالقتل غير المتعمد والتآمر للمتاجرة بالبشر، والمشاركة بالهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال. وقد مثل البريطاني، موريس روبنسون، 25 عاما، ويقطن في إيرلندا الشمالية، أمام محكمة تشيلمسفورد.

وذكرت قناة روسيا اليوم أنه سمح للمتهم اليوم فقط بالإدلاء باسمه وعنوانه، ولم يقبل منه أي التماس، حيث يترتب عليه أن يظهر أمام محكمة أولد بيلي بتاريخ 25 نوفمبر المقبل، لسماع أقواله تحضيرا لجلسة الحكم.

كما أعاد قاضي المقاطعة، تيموثي كينغ، المتهم إلى الحجز. مشيرا إلى أن غالبية التهم سوف يتعين النظر فيها أمام المحكمة الجنائية المركزية، وهناك يصبح بإمكانه تقديم الالتماس.

وكانت المحكمة أخلت سبيل 3 مشتبه بهم ضمن هذه القضية بكفالة، وهم رجل وامرأة (38 عاما) من مدينة وارنغتون، شمال غرب بريطانيا، وأفرج عنهما حتى 11 نوفمبر، وكذلك رجل من إيرلندا الشمالية (46 عاما)، تم احتجازه في مطار ستانستيد بالعاصمة البريطانية، وأخلي سبيله حتى 13 نوفمبر.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت، الثلاثاء الماضي، على شاحنة/ براد في منطقة إسكس قرب العاصمة لندن، وبداخلها 39 جثة وألقي القبض على سائق الشاحنة.
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