شاهد.. ضبط حاوية داخلها ربع طن حشيش بـ 20 مليون جنيه فى بورسعيد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن التجارية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، ومشمولها المستندى فاكهة "تفاح".



وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام"، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم ضبط الحاوية المشار إليها فى حضور "مستخلص جمركى – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد".



وأسفر تفتيش الحاوية عن ضبط 1251 كتلة مختلفة الأشكال والأحجام من مخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 248 كيلو جراما.



وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية، أمكن تحديد عناصر التشكيل، شخصين "يحمل كل منهما جنسية دولة عربية"، أحدهما مقيم بالخارج، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.



وأضافت التحريات قيام المتهم "المتواجد بالخارج" بإعداد المواد المخدرة وإخفائها داخل الحاوية ليقوم الآخر باستلامها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية تمهيدًا لترويجها على عملائه بالبلاد.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم الثانى حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "3 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة"، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 20,000,000 (عشرون مليون جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد والعمل على مواجهة تلك الجرائم على جميع محاورها من خلال فرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد للتصدى لمحاولات التشكيلات العصابية باستغلال المنافذ فى تهريب المواد المخدرة.