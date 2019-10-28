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فن

عمرو دياب يتصدر الأكثر استماعا على أنغامي بـ 3 أغنيات.. تعرف عليها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:44 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
كشف تطبيق أنغامي للموسيقى عن الأغنيات الأعلى استماعا هذا الأسبوع.

واحتل النجم الكبير عمرو دياب صدارة الأغنيات الأكثر استماعا على أنغامي بأغنيته الجديدة قدام مرايتها، في حين ضمت قائمة الأغنيات الخمس الأولى أغنيتين للهضبة هما تحيرك في المركز الثاني، ويوم تلات في المركز الخامس.

يذكر أن دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح ألبومه الجديد أنا غير من إنتاج شركة ناي.
عمرو دياب يتصدر الأكثر استماعا على أنغامي بـ 3 أغنيات.. تعرف عليها
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