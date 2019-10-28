800 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين بجامعة الأزهر

صدق فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها ٨٠٠ جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالأقاليم، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأوضح مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار دعم العاملين بالجامعة مع حلول الذكرى السنوية العطرة لمولد خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والازدهار.



وأضاف أمين -في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة اليوم الاثنين- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، في هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.