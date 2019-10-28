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نشأت الديهي عن واقعة كمسري القطار: كارثة إنسانية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:03 م
الضحية
الضحية
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما أثير حول إجبار "كمسري" لشباب 25، 23 عاما، على القفز من قطار الإسكندرية-أسوان، لعدم وجود تذكرة معهم، والذي أسفر عن وفاة أحدهم، يدعى محمد عيد، وقطع رجل الآخر، قائلًا: "واقعة محزنة ومقلقة وهذه الممارسات اللا إنسانية تدمع العين، وتنم عن غياب الإنسانية وعدم الرحمة، دا ضحية وزير النقل، والكمسري وركاب القطار الذين لم يحاولوا انقاذه، دا ضحية المجتمع، ما حدث كارثة إنسانية وقانونية ومجتمعية".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، علينا مواجهة كل من يخرج عن إطار القانون، معقبًا: "هما ربما يكونوا باعة جائلين ومخالفين، وليس لديهم أموال وكمان لا يفترض أن يركبوا قطار مكيف، صحيح لكن محاسبتهم تتم بالقانون"، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في الكمسري".

وتابع: "ركاب هذا القطار السريع من فئة أقل وجبة يتناولوها أغلى من سعر التذكرة، ولو أقدم أحدهما على دفع تذاكر لهؤلاء الشباب لإنقذهما من الموت، وهذه تعتبر مشكلة مجتمع".

وسخر من حديث هيئة السكة الحديد، عن تهدئة القطار بالصدفة لوجود عطل في نظام الإشارات، وقام الشباب بالنزول بعد امتناعهما عن دفع الأجرة، قائلًا: "لا والنبي، لو الإشارات عطلت فجأة وبالصدفة، وباب قطار مكيف اتفتح أثناء سيره المفروض رئيس هيئة السكك الحديدية يتحاسب عنها".
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