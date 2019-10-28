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أخبار العالم

كابوس الخروج لن ينتهي.. رئيس الوزراء البريطاني يدعو الاتحاد الأوروبي لعدم تمديد بريكست

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:15 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمديد بريكست إلى ما بعد يناير 2020.

ووافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تأجيل موعد خروج بريطانيا منه، وهو ما يشكل ورطة لرئيس الوزراء البريطاني.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على طلب بريطانيا بتأجيل موعد الخروج من الكتلة "بريكست"، الذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري.

وأعلن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأجل ليكون في 31 يناير 2020.

وأضاف تاسك أنه "من المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على القرار بإجراء مكتوب".

يأتي ذلك بعدما أجبر مجلس العموم البريطاني حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة البرلمان للخروج من دون اتفاق.
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