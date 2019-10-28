مريضة نفسيا تذبح طفلتها في بنها

شهدت قرية سندنهور بمركز بنها حادثا مأساويا؛ حيث لقيت طفلة (عام ونصف) مصرعها إثر قيام والدتها المريضة نفسيا بإصابتها بجرح في الرقبة دون وعي منها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها الجامعى بوصول جثة الطفلة "سما. ع. ك" سنة ونصف متوفاة إثر جرح ذبحي بالرقبة.



انتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية وتبين أن الطفلة من قرية كفر فرسيس وأنها كانت متواجدة بصحبة والدتها في منزل أسرة الأم بقرية سندنهور وقت الحادث وكشفت التحريات الأولية أن الأم تعاني من مرض نفسي وأنها من قامت بإصابة طفلها بجرح ذبحي في الرقبة أدى لفواتها في الحال نتيجة مرورها بحالة عصبية نتيجة المرض النفسي.

