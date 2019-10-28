ألسن عين شمس تعلن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب 2019 / 2020

عقد الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع أعضاء إدارة رعاية الشباب بالكلية، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب ٢٠١٩/٢٠٢٠، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور .سلوى رشاد عميد الكلية، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وشدد علي ضرورة تواجد أفراد إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع أفراد الأمن الإداري لتجنب التكدسات، علي أن يتم فتح باب الترشح و سحب الاستمارات يوم الأربعاء الموافق ٣٠ من أكتوبر الجاري في تمام التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد ٣ نوفمبر ، و يتم تلقي و فحص الطعون يوم الاثنين ٤ من نوفمبر، و يكون الثلاثاء الموافق ٥ من نوفمبر موعد إعلان الكشوف النهائية.



ويسمح بإجراء الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق ٦من نوفمبر، ويشهد الأحد الموافق ١٠ من نوفمبر فعاليات الجولة الأولى من الانتخابات و الفرز و إعلان النتائج من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.



ويشهد الإثنين الموافق ١١ من نوفمبر جولة الإعادة للإنتخابات ، ويتم يوم الثلاثاء الموافق ١٢ من نوفمبر إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم .