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أخبار العالم

مصدر في البنتاجون يحسم الجدل حول مصير جثة البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:55 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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رحيم يسري
أكد مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تخلص الجيش الأمريكي من جثة أبو بكر البغدادي عن طريق رميها في البحر، حسبما نفلت "فرانس برس" عن مصدرها.

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بإلقاء جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في البحر بعد مقتله خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.

يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أخرى أن البغدادي قد يتم دفنه في إحدى مناطق العراق، لاسيما أن بعض المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنه سيتم مراعاة التقاليد في هذا الشأن"، لكن مسؤولين أشاروا إلى احتمالية رمي جثته في البحر، كما جرى مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية، موضحا أن البغدادي قتل رفقة زوجتيه.
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