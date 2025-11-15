القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات تحرض على البلطجة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لمشاهد تمثيلية تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً على القيم المجتمعية.

فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لمشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً على القيم المجتمعية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه تصوير مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





