أحد المتهمين في حادث المنشية: جمال عبد الناصر استجوبنا بنفسه وأصدر عفوا عنا بعد حكم الإعدام.. فيديو

قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه بعد فشل محاولة الاغتيال رفض جمال عبد الناصر التحرك من مكانه وأكمل خطابه في المنشية.





وأضاف خليفة مصطفى عطوة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تم إلقاء القبض علينا في موقع محاولة الاغتيال، وأنه كان المتهم رقم 3 في القضية.



