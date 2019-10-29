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أحد المتهمين في حادث المنشية: جمال عبد الناصر استجوبنا بنفسه وأصدر عفوا عنا بعد حكم الإعدام.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
أحد المتهمين في حادث
أحد المتهمين في حادث المنشية
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هاني حسين
قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه بعد فشل محاولة الاغتيال رفض جمال عبد الناصر التحرك من مكانه وأكمل خطابه في المنشية.

وأضاف خليفة مصطفى عطوة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تم إلقاء القبض علينا في موقع محاولة الاغتيال، وأنه كان المتهم رقم 3 في القضية.

وتابع خليفة مصطفى عطوة:" الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استجوبنا بنفسه بعد محاولة الاغتيال، وتم الحكم علينا جميعا بالإعدام آنذاك، وقرأ علينا نص معاهدة جلاء الإنجليز عن مصر واكتشفنا خطأ ما كان يروج له جماعة الإخوان أنذاك، وبعد فترة أصدر عفو عنا".
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