لإجراء الكشف وعمليات العيون.. تعرف على استعدادات كفر الشيخ لمبادرة نور حياة

تستعد محافظة كفر الشيخ، لاستقبال وتفعيل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، الخميس المقبل، لإجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجًا، للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية منها جمعية الأورمان، والهلال الأحمر، والجمعية الشرعية، ولمدة 3 سنوات.





ويجرى تسجيل تلك الفئة من غير المسجلين بالجمعيات الأهلية بمكان القافلة بمركز الشباب المحدد من خلال بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على أن تجرى الفحوصات الطبية بمراكز الشباب بمراكز ومدن المحافظة وتجهيزها بـ 4 قاعات منهم " قاعتين عيادات للكشف الطبي وقاعة للتسجيل وقاعة تستخدم كصيدلية " لتستهدف الكشف الطبي على 1000 شخص أسبوعيًا، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة.





وتقوم القافلة بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا لكبار السن وصرف النظارات الطبية لهم وعن الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي يجري تحويلها لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى كفر الشيخ العسكري خلال 15 يومًا بعد إجراء الكشف النهائي والدقيق بالمستشفى قبل إجراء العملية الجراحية بالمجان.





وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن البداية بمركز شباب كفر الشيخ بغرب المدينة أمام الجمعية الشرعية لاستقبال حالات كبار السن من الأكثر احتياجًا ومن ثم إلى باقي مراكز ومدن المحافظة حيث يتم تنظيم القافلة على مدار يومين أسبوعيًا " الخميس والجمعة من كل أسبوع " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية " نور حياة " يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لطلاب المدارس بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم والهيئة العامة للتأمين الصحي على أن تطلق بمدارس المحافظة في العام القادم 2020م، والتي تستهدف إجراء الكشف الطبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 4 مراحل.





وأشار المحافظ إلى توفير مليون نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، على مستوى الجمهورية ويتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي" موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين"سلايت لامب"،وجهاز الكشف الالكتروني"ريفركتور"،وجهاز قياس العدسات، "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي للتنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالمدارس، من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن مدة المبادرة 3 سنوات مقسمة.





وتابع، قائلًا، إن الفريق الطبي المكون من أطباء عيون وفنيي بصريات وفنيي أجهزة طبية يقوم بالكشف الطبي المتكامل من خلال الوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد بالمدارس لإجراء عملية المسح والفحص للطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم، قائلا " إن المبادرة تهدف للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.