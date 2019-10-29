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رانيا يوسف المثيرة للجدل.. إطلالتها فى مهرجان القاهرة كانت البداية.. وترفض الحديث عن أزواجها الثلاثة ونادية الجندي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
  • رانيا يوسف تبرر إطلالتها بالظهور على الموضة
  • نسيت أزواجها الثلاثة وترفض الكشف عن أسوأهم

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجرئية التى كشفت عنها اثناء لقائها فى برنامج "عرب" وود والتى تحدثت فيها عن ازواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجرئية التى ظهرت بها فى عديد من المحافل الفنية.

نرصد المراحل المختلفة التى أثارت فيها رانيا يوسف الجدل بداية من إطلالتها حتى تصريحاتها الجريئة. 

ارتبط اسم الفنانة رانيا يوسف بالتريند وأثارت الجدل بعد واقعة أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 والذى عرف إعلاميا بـ "فستان البطانة" وهو الامر الذى كان سببا رئيسى فى الهجوم عليها على الرغم من تبريرها بشان الفستان وانها تعرضت الى موقف محرج ولم تكن تقصد إثارة الجدل كما كان يردد البعض. 

ووصلت الأزمة الى ساحات القضاء إلا أن اعتذار رانيا يوسف وكشفها للحقيقة كان سببا رئيسيا فى تنازل المحامين عن دعواهم واكدت انها لن تقصد إثارة الجدل فقط كانت ترغب ارتداء فستانا على الموضة وهو ما يدفعها الى ذلك. 

الجونة: 
وعادت رانيا يوسف لاثارة الجدل بفستان جرئ ظهرت به فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثلاثة حيث ظهرت بفتان مفتوح وهو الامر الذى دفع البعض لمهاجمتها الا انها دافعت عن نفسه مؤكد انها لم تتعمد اثارت الجدل ولكنها تفضل ارتداء ملابسها على الموضة كما يحرص النجوم على متابعة الموضة والصيحات الاخيرة. 

تصريحات: 
وكانت الإثارة الأخيرة من خلال تصريحاتها الجرئية التى اعلنت عنها فى برنامج عرب وود ولعل من أبرزها حديثها عن أزواجها الثلاثة حيث قالت : "لا أحب الحديث عن زيجاتي الثلاثة واكره الحديث عنهم وأعتبر نفسى نسيت ليلة زواجي منهم.

وتحدثت رانيا يوسف عن ازواجها الثلاثة قائلة " هو الحقيقة التلاتة نسياهم ومش عاوزة افتكرهم، مضيفة "احسن واحد فى ازواجى هو الاخير مهندس طارق عزب وأسوأ واحد هو عارف نفسه بقى".

علاقتها بـ نادية الجندى: 
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بالفنانة نادية الجندى وحالة الخلاف الحاد الذى نشبت بينهما.

وردت رانيا يوسف بشكل صادم قائلة : "لا احب ان يتم مسائلتى عن نادية الجندى لان ليس هناك اى علاقة صداقة تجمعنا سويا".

وأردفت رانيا يوسف قائلة : "العامل المشترك الوحيد بيننا انها كانت متزوجه من المنتج محمد مختار وكذلك أنا ولكن بعد طلاقى منه زال هذا العامل المشترك".
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