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رياضة

مفاجأة.. جوزيه مورينيو يقترب من تدريب هذا النادى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
فجرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، مفاجأة مدوية، بشأن تولي المدير الفني جوزيه مورينيو، منصب الرجل الأول في ريال مدريد، من عدمه، وسط ارتباط اسمه بقوة، بقيادة أندية أخرى في أوروبا.

وأكد التقرير، أن المدرب البرتغالي، بصدد العودة مرة أخرى للتدريب في الدوري الإنجليزي، وتحديدًا نادي أرسنال، خلفًا للمدير الفني أوناي إيمري، المرشح للرحيل عن قيادة الفريق. وتوضح الصحيفة أن المدرب الإسباني، يعيش أيامًا صعبة في لندن، على خلفية المستويات المتذبذبة التي يقدمها المدفعجية، تحت قيادته، فضلًا عن النتائج السلبية في البريمرليج.

وحضر مورينيو مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري الأوروبي أمام فيتوريا البرتغالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية.

وخسر أرسنال نقطتين ثمينتين، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام كريستال بالاس 2-2، في الجولة الماضية من الدوري المحلي، ليظل الفريق في المركز الخامس في سلم الترتيب، برصيد 16 نقطة.
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