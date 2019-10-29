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رياضة

تركى آل الشيخ يحسم الجدل حول زيارة النادي الأهلي والخطيب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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حسن العمدة
علق تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على إمكانية زيارته إلى النادي الاهلي أو رئيسه محمود الخطيب.

وقال تركى آل الشيخ، عبر برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، انه لن يذهب للنادي الاهلي، أما لمحمود الخطيب، من الممكن ان اقوم بزيارة له للاطمئنان على صحته .

واختتم تركى آل الشيخ، أنه من الصعب زيارة النادي الاهلي بسبب انشغالاته بناديه ألميريا وإيفنتات الترفيه بالمملكة السعودية .
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