معرض خيري للملابس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس معرضا خيريا للملابس بالتعاون مع نادى روتارى هليوبوليس.



وتضمن المعرض إلي جانب الملابس عرض مشغولات يدوية من أعمال أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقدم المركز ورش عمل تدريبية لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأقيم المعرض تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث افتتحت ا.د هويدا الجبالى عميدة الكلية المعرض بحضور ا.د محمد البحيرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د أحمد الكحكى مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة و ا. عادل زكى رئيس نادى روتارى هليوبوليس الشروق وا.هالة ابو العزم نائب رئيس نادى روتارى هليوبوليس الشروق ورئيس التدريب ومي القصدار رئيس لجنة الشباب بنادى روتارى هليوبوليس الشروق وسوزان هدايت عضو بنادى روتارى هليوبوليس الشروق.