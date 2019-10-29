Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حذر من وسائل التواصل الاجتماعي.. نص كلمة أمير الكويت أمام مجلس الأمة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
أمير الكويت، الشيخ
أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس الأمة.

وفيما يلي النص الكامل لكلمته بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا":

بسم الله الرحمن الرحيم

«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»

صدق الله العظيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين....
على بركة الله نفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ضارعين إلى المولى القدير أن يلهمنا السداد ويهيئ لنا من أمرنا رشدًا ويمدنا بعون منه للقيام بواجبنا في خدمة الوطن والمواطنين.

الأخوة المحترمين....
يسرني أن أنتهز هذه المناسبة لتجديد شكري وتقديري لإخواني وأبناء شعبي الكريم وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من طيب المشاعر وصادق الدعوات ومن متابعة مستمرة للإطمئنان على صحتنا كما أجدد شكري أيضا على ما عبروا عنه من مشاعر الفرحة والابتهاج والسرور بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن الغالي، ونحن ننعم بفضل الله تعالى بوافر الصحة والعافية مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة التي تربطها أواصر المحبة والمودة التي تبرز سمات الشعب الكويتي الكريم وأصالته كما أنني أجدد الشكر لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم وعلى ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات.

الإخوة المحترمين...
تشهد منطقتنا ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار والتي نسأل المولى عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لإشقائنا في هذه الدول وأجد لزاما أن أنبهكم مجددا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا فلم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ وإزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة.

الأخ رئيس مجلس الأمة ...
الأخوة المحترمين إننا في دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي فلعلها فرصة طيبة لتحقيق إنجازات مشهودة تضاف إلى سجلكم في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء إنني أدعو الجميع بل أطلب من الجميع مجلسا وحكومة بأن تكون مصلحة الكويت دائما همكم الأول وشغلكم الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار... ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد في سبيل مصلحة الكويت العليا والذي لا يعني أبدا التنازل عن اختصاصكم الدستوري بل حسن استخدامها وعدم التعسف والغلو فيها. ولا يفوتني هنا أن أؤكد ثقتي الكبيرة بمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وبسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودورهما المثمر في تجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين. إخواني.. أبنائي.. بني وطني الكريم إننا ننعم بحمدالله وفضله بوطن جميل يحسدنا عليه الأخرون نتفيأ بظلال أمنه واستقراره نتمتع بخيراته وبركاته وامل ألا تلتفتوا إلى دعاة التشاؤم والإحباط. إنها كويت العز والكرامة كويت الحب والوفاء كويت الكرم والعطاء فحافظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ. وهي دعوة للجميع بأن نزِن أمورنا بميزان موضوعي عاد فلدينا من السلبيات ما لا يمكن القبول باستمراره ولكن لدينا كذلك الكثير مما نفخر به ونعتز كما لدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نُشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه . إن الكويت أمانة غالية في أعناقكم واعلموا بأن التاريخ لا يجامل ولا يرحم ولن يغفر لمن يقصر في أداء هذه الأمانة المقدسة. والله يوفقكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حذر من وسائل التواصل الاجتماعي.. نص كلمة أمير الكويت أمام مجلس الأمة
حذر من وسائل التواصل الاجتماعي.. نص كلمة أمير الكويت أمام مجلس الأمة
حذر من وسائل التواصل الاجتماعي.. نص كلمة أمير الكويت أمام مجلس الأمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محذرا من خطورة الأوضاع في المنطقة.. أمير الكويت يدعو لإنهاء الخلافات العربية

ترشيحاتنا

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

لماذا سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم؟

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

رغم الهجوم.. كليب السلطان لـ محمد رمضان يتصدر اليوتيوب

Advertisements

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

رد فعل أحمد سعد بعد انفصال شقيقه عمرو سعد عن زوجته

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور