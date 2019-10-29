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مرأة

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة مي سليم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت مي بتوب بأكمام طويلة ونسقت مكياجا هادئا وبسيطا جدا مع تسريحة شعر غير متكلفة، والتقطت الصورة بطريقة السيلفي، وركزت فيها على ملامحها دون الظهور بإطلالة كاملة.

وكتبت مي لمتابعيها في تعليق على الصورة "صباح الخير"، ومن أبرز التعليقات التي انهالت عليها بمجرد نشرها للصورة "صباحك كله خير يا مي".


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